Electronic Arts запускает реалити-шоу по мотивам игры The Sims

Electronic Arts на своём канале в YouTube анонсировала реалити-шоу по мотивам популярного симулятора The Sims. Игра, выпущенная в 2000 году, сразу возглавила список самых продаваемых игр для ПК и удерживала первое место до конца 2001 года. В The Sims игрок управляет одним или несколькими персонажами («симами») и обустраивает их дом, используя инструменты дизайна. Так как прямая сюжетная линия отсутствует, управлять виртуальной «семьёй» можно хоть вечно.
В новом реалити-шоу The Sims Spark’d, которое стартует на американском телеканале TBS 17 июля, 12 участникам предстоит соревноваться в умении играть в симулятор жизни. Геймерам предстоит создать образы персонажей, придумать им истории и испытания, а также построить и обставить их дома. Очки будут начисляться за драматичность, кинематографичность и неожиданные повороты в действии.
Призовой фонд составил $ 100 тыс. Победителя определит жюри, в которое вошли певица Тейлор Паркс, блогер Келси Импиччич и разработчик The Sims Дэйв Миотке. Ведущим шоу станет финалист одного из сезонов песенного телеконкурса «Американский идол» Рэйвон Оуэн.
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