Devolver Digital представило геймплейный трейлер Shadow Warrior 3

Первым крупным анонсом на он-лайн презентации независимого издательства Devolver Digital стал геймплейный трейлер продолжения серии экшенов от первого лица Shadow Warrior 3, тизер которой был представлен несколько дней назад.

«Опальный корпоративный сегун Ло Ванг и его бывший работодатель, злейший враг, а впоследствии помощник Орочи Зилла берутся за невозможную задачу: поймать древнего дракона, которого они случайно и освободили из вечного заточения. Вооружившись убойным сочетанием клинков и стволов, Ло Вангу предстоит пройти через неизведанные края, выследить темного зверя и вновь предотвратить конец света. Для этого ему понадобятся всего-навсего маска мертвого бога, яйцо дракона и немножко магии. А ещё достаточно огневой мощи, чтобы порвать в клочья гостей из Царства Теней», — говорится в аннотации к игре.

Действие игры происходит в неофеодальной Японии. В битвах и передвижениях ставка делается на работу ног, то есть на акробатику.

Выход игры анонсирован на 2021 год.

Права на видео принадлежат «Devolver Digital Inc.» Видео можно посмотреть на канале DevolverDigital в YouTube.