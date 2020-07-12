Assassin's Creed Valhalla выйдет 17 ноября

Итальянский Инстаграм-аккаунт Assassin's Creed опубликовал короткий тизер, на котором появилась дата релиза игры.

В ролике было указано, что игра выйдет 17 ноября. Однако, позже видео было удалено.

Assassin's Creed Valhalla была анонсирована 29 апреля. Это 12-я игра в серии Assassin’s Creed. Действие будет разворачиваться в IX веке на территории Англии в эпоху завоеваний викингов. Главному герою, норвежскому викингу Эйвору, нужно помочь своему клану построить новый дом на чужой земле. Предыдущие игры серии рассказывали о других исторических событиях, в том числе о крестовом походе и Великой французской революции.

Ранее сообщалось, что релиз Assassin's Creed Valhalla запланирован на конец 2020 года.