Assassin's Creed Valhalla выйдет 17 ноября
Итальянский Инстаграм-аккаунт Assassin's Creed опубликовал короткий тизер, на котором появилась дата релиза игры.
В ролике было указано, что игра выйдет 17 ноября. Однако, позже видео было удалено.
Assassin's Creed Valhalla была анонсирована 29 апреля. Это 12-я игра в серии Assassin’s Creed. Действие будет разворачиваться в IX веке на территории Англии в эпоху завоеваний викингов. Главному герою, норвежскому викингу Эйвору, нужно помочь своему клану построить новый дом на чужой земле. Предыдущие игры серии рассказывали о других исторических событиях, в том числе о крестовом походе и Великой французской революции.
Ранее сообщалось, что релиз Assassin's Creed Valhalla запланирован на конец 2020 года.
В Сеть утекло 30 минут геймплея Assassin's Creed Valhalla
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