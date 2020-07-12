Watch Dogs 2 — как бесплатно скачать и установить

12 июля, во время презентации Ubisoft Forward, разработчики будут бесплатно раздавать Watch Dogs 2. В этой заметке мы расскажем, как скачать и установить игру через приложение Ubisoft.
Когда будет осуществляться раздача:
Скачать Watch Dogs 2 совершенно бесплатно можно будет только после демонстрации геймплея Trackmania во время предварительного показа и до окончания основной презентации. Начало предварительного показа — в 21:00 мск. Начало основной презентации — в 22:00 мск. Основная презентация продлится 45 минут. То есть, скачать Watch Dogs 2 можно будет до 22:45 мск. После завершения основной презентации разработчики закроют доступ к игре.
Как скачать и установить Watch Dogs 2 на свой компьютер:
1. Для начала установите приложение Ubisoft Uplay. Для этого перейдите на официальный сайт Ubisoft. После этого (уже на странице сайта) нажмите на кнопку: «Скачать».
2. После того как установщик скачается, нажмите на него. Пройдёт процесс установки. Примите лицензионное соглашение и установите приложение на компьютер.
3. После завершения установки нажмите на синий значок Uplay на рабочем столе. Далее будет необходимо создать учётную запись в приложении. Укажите своё имя, e-mail, пароль, дату рождения и примите условия. Нажмите на кнопку: «Создать учётную запись».
4. После завершения регистрации войдите в только что созданную учётную запись.
5. После входа в приложение перейдите в раздел: «Игры». Введите в поиске: Watch Dogs 2.
6. После этого вы попадёте на страницу игры, где сможете её забрать во время презентации.
7. Если вы никогда не покупали игры от Ubisoft и не устанавливали приложение, то оно может потребовать пройти двухэтапную систему верификации. Как это сделать, читайте по этой ссылке.
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