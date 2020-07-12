PES 2021 может выйти в качестве дополнения к PES 2020

На сайте Microsoft Store появилась страница с DLC для PES 2020. Таким образом PES 2021 может выйти как обновление PES 2020.

Как говорится на странице магазина, в игре eFootball PES 2021 Season Update реализован тот же принцип получения наград, что и в eFootball PES 2020, выпущенной в прошлом году, а также обновлены данные команд и игроков в соответствии с изменениями в новом сезоне. Кроме того, добавлен режим UEFA EURO 2020. Приблизительный размер дополнения составляет 100,84 МБ.

На данный момент неизвестно, планирует ли Konami выпускать полноценную PES 2021. eFootball Pro Evolution Soccer 2020 — последняя в настоящий момент игра серии, появившейся в 2001 году. Футбольные симуляторы, разрабатываемые и издаваемые компанией Konami, выходят ежегодно.