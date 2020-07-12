Зажигалка главного антагониста Far Cry 6 стоит почти 19 тыс. рублей

В тизере Far Cry 6 главный антагонист, которого сыграл Джанкарло Эспозито, знакомый зрителям по сериалу «Во все тяжкие», воспользовался зажигалкой Defi Extreme. Стоимость этой модели в магазинах составляет 18,7 тыс. рублей.
Местом действия игры станет «застывший во времени тропический рай» Яра, где местный диктатор Антон Кастилло намерен любыми способами вернуть своей нации былую славу, рассчитывая, что в будущем его сын Диего продолжит его кровавый путь. Но их безжалостная жестокость вызывает сопротивление и революцию. Геймерам предстоит сыграть за местного жителя Дани Рохаса, ведущего партизанские действия ради освобождения нации. В борьбе с тираническим режимом подойдут самодельное оружие и средства передвижения.
Полноценная премьера Far Cry 6 состоится сегодня, 12 июля, на презентации Ubisoft Forward.
- 12 июля 2020
-
10:28
-
09:36
-
03:37
-
03:27
-
01:29
- 11 июля 2020
-
23:16
-
21:30
-
19:06
-
16:37
-
15:54
-
03:41
- 10 июля 2020
-
23:16
-
20:56
-
19:19
-
17:35
-
16:16
-
15:59
-
14:58
-
14:49
-
13:57
-
13:43
-
12:42
-
11:32
-
11:15
- 9 июля 2020
-
23:55
-
23:11
-
14:58
-
12:16
-
11:51
-
11:41
-
10:58
-
09:55
-
00:36
- 8 июля 2020
-
16:36
-
15:00