В тизере Far Cry 6 главный антагонист, которого сыграл Джанкарло Эспозито, знакомый зрителям по сериалу «Во все тяжкие», воспользовался зажигалкой Defi Extreme. Стоимость этой модели в магазинах составляет 18,7 тыс. рублей.

Местом действия игры станет «застывший во времени тропический рай» Яра, где местный диктатор Антон Кастилло намерен любыми способами вернуть своей нации былую славу, рассчитывая, что в будущем его сын Диего продолжит его кровавый путь. Но их безжалостная жестокость вызывает сопротивление и революцию. Геймерам предстоит сыграть за местного жителя Дани Рохаса, ведущего партизанские действия ради освобождения нации. В борьбе с тираническим режимом подойдут самодельное оружие и средства передвижения.

Полноценная премьера Far Cry 6 состоится сегодня, 12 июля, на презентации Ubisoft Forward.