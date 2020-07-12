Стала доступна предзагрузка Ghost of Tsushima. Она весит всего 35 ГБ

Предзагрузка Ghost of Tsushima стала доступна в PlayStation Store игрокам, оформившим предзаказ на игру. «Призрак Цусимы» весит всего 35 ГБ вместо заявленных 50 ГБ.

Как сообщает Twisted Voxel, патч первого дня 1.01 будет весить 7,7 ГБ, однако он уже включён в дистрибутив предзагрузки.

«Призрак Цусимы» была анонсирована в октябре 2017 года, игру разрабатывала Sucker Punch Productions. Релиз Ghost of Tsushima состоится 17 июля эксклюзивно для PlayStation 4.

События Ghost of Tsushima разворачиваются в 1274 году, когда монголы впервые вторгаются в Японию и берут под контроль остров Цусима, убивая и грабя местных жителей. Игроку предстоит управлять самураем Джином Сакаи, который противостоит захватчикам.