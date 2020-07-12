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Разработчики объяснили, почему с выходом режима «доверия» в CS:GO появились лаги

Разработчики объяснили, почему с выходом режима «доверия» в CS:GO появились лаги
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

На официальной странице поддержки Counter Strike: Global Offensive в Steam разработчики объяснили, почему у многих игроков возникли проблемы с производительностью.

Сообщается, что проблемы с производительностью возникают из-за того, что заблокированные программы и файлы продолжают пытаться взаимодействовать с игрой, отправляют запросы слишком часто и система компьютера дополнительно нагружается. Разработчики добавили, что работа над решением этой проблемы продолжается. В игру был добавлен патч, который устранил проблемы с проседавшей частотой кадров.

Напомним, режим «доверия» блокирует использование сторонних программ, взаимодействующих с игрой. По умолчанию игра запускается именно в этом режиме. Для использования сторонних файлов придётся отключать режима «доверия», что влияет на систему подбора в матчмейкинге и блокирует доступ к серверам, защищённым VAC.

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