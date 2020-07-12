Как новая система борьбы с читерами повлияла на CS:GO. Видео

На днях в Counter Strike: Global Offensiva была добавлена новая система защиты от читеров. В игре появился режим «доверия», который блокирует использование сторонних программ, взаимодействующих с игрой.

По умолчанию игра запускается именно в этом режиме. Для использования сторонних файлов придётся отключать режима «доверия», что влияет на систему подбора в матчмейкинге и блокирует доступ к серверам, защищённым VAC.

С его выходом пользователи начали жаловаться на просевшую частоту кадров, а также постоянные фризы. Кроме того, многие стримеры не могут запустить трансляции по CS:GO. Режим «доверия» блокирует программы для потокового вещания, и запустить трансляцию с захватом игры невозможно.

В видео «Чемпионата» можно узнать, с какими другими сложностями столкнулись игроки и как новый античит повлиял на CS:GO в целом.

Посмотреть видео можно на канале «Чемпионата» в YouTube.