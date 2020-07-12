Ubisoft Forward: новый геймплей Assassin's Creed Valhalla
Ubisoft показала новый геймплей Assassin's Creed Valhalla.
Видео опубликовано на YouTube-канале Ubisoft North America.
Assassin's Creed Valhalla была анонсирована 29 апреля. Это 12-я игра в серии Assassin’s Creed. Действие будет разворачиваться в IX веке на территории Англии в эпоху завоеваний викингов. Главный герой — норвежский викинг Эйвор, задача которого помочь своим соклановцам построить новый дом на чужой земле. Предыдущие игры серии рассказывали о других исторических событиях, в том числе о крестовом походе и Великой французской революции.
Assassin's Creed Valhalla выйдет 17 ноября на PlayStation 4, Xbox One и персональных компьютерах. Позже релиз состоится на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.
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