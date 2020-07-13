Серверы Ubisoft легли из-за бесплатной раздачи Watch Dogs 2. Игру было забрать невозможно

Ubisoft сделала бесплатной Watch Dogs 2 на время проведения презентации Ubisoft Forward. Игру можно было забрать в течение ограниченного времени, пока шла презентация. Но почти сразу же серверы приложения Uplay легли и не отвечали на запросы пользователей, из-за чего многие игроки так и не смогли войти в свои учётные записи и забрать Watch Dogs 2.
Ubisoft попыталась решить проблему до окончания своей презентации, но так и не смогла поднять серверы. В итоге компания приняла решение выдать награды всем игрокам, даже если они не смогли войти в свои учётные записи. Мы предполагаем, что Ubisoft в конечном итоге предоставит Watch Dogs 2 всем без исключения пользователям приложения Uplay на следующий день.
Презентация Ubisoft Forward прошла 12 июля в онлайне. На ней были объявлены даты релизов и показаны геймплейные ролики Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Hyper Scape и Watch Dogs: Legion.
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