Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Компания Ubisoft возобновила раздачу бесплатных копий игры Watch Dogs 2 и других наград, сообщив об этом в своём аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». Чтобы забрать игру, надо перейти по ссылке и авторизоваться.

Напомним, Watch Dogs 2 планировалось раздать всем, кто смотрел стрим презентации Ubisoft Forward, будучи залогиненным в свой аккаунт. Однако в ходе мероприятия выяснилось, что серверы компании не справились с потоком желающих, из-за чего не все смогли залогиниться. В Ubisoft признали проблему и сообщили, что работают над её устранением. Большинство пользователей смогли попасть в аккаунты уже после завершения трансляции. Во время стрима многие в зрительском чате просили исправить ситуацию с серверами, а ролик с Ubisoft Forward получил 5,3 тыс. дизлайков.