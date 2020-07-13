На Reddit составили топ-20 игроков десятилетия в CS

Пользователь reddit под ником diisiqueira составил топ-20 игроков в Counter-Strike за период с 2010 по 2019 год. За основу был взят рейтинг HLTV.org, причём учитывались только те игроки, которые по итогам последних десяти лет входили в топ-10. За первое место он начислял 25 очков, за десятое — одно.

Напомним, в 2010-2011 годах HLTV.org называл лучших в Counter-Strike 1.6, в 2012-м не составлял рейтинг, а остальные годы относятся уже к CS:GO.

Топ-20 игроков в CS с 2010 по 2019 года (версия diisiqueira):

1. Кристофер GeT_RiGhT Алесунд (86);

2. Николай device Ридтц (73);

3. Александр s1mple Костылёв (59);

4. Марсело coldzera Давид (51);

5. Патрик f0rest Линдберг (48);

6. Егор markeloff Маркелов (40);

7. Януш Snax Погожельский (34);

8. Никола NiKo Ковач (33);

9. Филип NEO Кубский (31);

10-11. Робин flusha Ронквест (29);

10-11. Олоф olofmeister Кайбьер (29);

12-13. Мартин trace Хельдт (27);

12-13. Ришар shox Папийон (27);

14. Габриэль FalleN Толедо (26);

15. Матье ZywOo Эрбо (25);

16. Кенни kennyS Шраб (22);

17. Ладислав GuardiaN Ковач (21);

18. Денис electronic Шарипов (20);

19. Эмиль Magisk Рейф (16);

20-22. Йеспер JW Вексель (15);

20-22. Ярослав pashaBiceps Яжомбковский (15);

20-22. Фернандо fer Альваренга (15).