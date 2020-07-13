На Reddit составили топ-20 игроков десятилетия в CS

Пользователь reddit под ником diisiqueira составил топ-20 игроков в Counter-Strike за период с 2010 по 2019 год. За основу был взят рейтинг HLTV.org, причём учитывались только те игроки, которые по итогам последних десяти лет входили в топ-10. За первое место он начислял 25 очков, за десятое — одно.
Напомним, в 2010-2011 годах HLTV.org называл лучших в Counter-Strike 1.6, в 2012-м не составлял рейтинг, а остальные годы относятся уже к CS:GO.
Топ-20 игроков в CS с 2010 по 2019 года (версия diisiqueira):
1. Кристофер GeT_RiGhT Алесунд (86);
2. Николай device Ридтц (73);
3. Александр s1mple Костылёв (59);
4. Марсело coldzera Давид (51);
5. Патрик f0rest Линдберг (48);
6. Егор markeloff Маркелов (40);
7. Януш Snax Погожельский (34);
8. Никола NiKo Ковач (33);
9. Филип NEO Кубский (31);
10-11. Робин flusha Ронквест (29);
10-11. Олоф olofmeister Кайбьер (29);
12-13. Мартин trace Хельдт (27);
12-13. Ришар shox Папийон (27);
14. Габриэль FalleN Толедо (26);
15. Матье ZywOo Эрбо (25);
16. Кенни kennyS Шраб (22);
17. Ладислав GuardiaN Ковач (21);
18. Денис electronic Шарипов (20);
19. Эмиль Magisk Рейф (16);
20-22. Йеспер JW Вексель (15);
20-22. Ярослав pashaBiceps Яжомбковский (15);
20-22. Фернандо fer Альваренга (15).
- 13 июля 2020
-
11:58
-
11:10
-
00:28
- 12 июля 2020
-
22:59
-
22:50
-
22:47
-
22:43
-
22:41
-
22:38Геймплей Hyper Scape Видео
-
22:33
-
22:24
-
22:21
-
22:15
-
22:11
-
13:41
-
13:03
-
12:16
-
10:28
-
09:36
-
03:37
-
03:27
-
01:29
- 11 июля 2020
-
23:16
-
21:30
-
19:06
-
16:37
-
15:54
-
03:41
- 10 июля 2020
-
23:16
-
20:56
-
19:19
-
17:35
-
16:16
-
15:59
-
14:58