Компания Sony выпустила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima. В коротком ролике показали несколько фрагментов геймплея, продемонстрировав разные способности главного героя — со стелсом, дуэлями, стрельбой из лука, зажигательными бомбами и многим другим.

Экшен-приключение Ghost of Tsushima было анонсировано в октябре 2017 года, игру разрабатывала Sucker Punch Productions. События Ghost of Tsushima разворачиваются в 1274 году: монголы впервые вторгаются в Японию и берут под контроль остров Цусима, убивая и грабя местных жителей. Игроку предстоит управлять самураем Джином Сакаи, который противостоит захватчикам.

Релиз Ghost of Tsushima состоится 17 июля эксклюзивно для PlayStation 4.

Права на видео принадлежат Sony. Видео можно посмотреть на канале PlayStation на YouTube.