Игроки заметили, что новый скин в Valorant напоминает мужской орган

Новый скин для дробовика Judge из набора обликов «Древнее пламя» напоминает мужской орган. На это указали игроки. Набор появился в игре 10 июля.

Не известно, изменит Riot этот скин или оставит в том виде, в котором он существует. Это зависит от игроков. Если на это обратит внимание слишком много людей, то разработчикам, вероятно, придётся его изменить.

Скин на дробовик Judge в Valorant Фото: Riot Games

Подобная ситуация произошла недавно в League of Legends. После волны насмешек и критики разработчикам пришлось изменить головной убор Зои, поскольку скин напоминал контрацептив.

Скин для Зои из League of Legends Фото: Riot Games

Скины из набора обликов «Древнее пламя» можно приобрести при помощи боевого пропуска или во внутриигровом магазине. За набор из четырёх скинов придётся отдать 100 долларов.