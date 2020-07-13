Игроки заметили, что новый скин в Valorant напоминает мужской орган

Новый скин для дробовика Judge из набора обликов «Древнее пламя» напоминает мужской орган. На это указали игроки. Набор появился в игре 10 июля.
Не известно, изменит Riot этот скин или оставит в том виде, в котором он существует. Это зависит от игроков. Если на это обратит внимание слишком много людей, то разработчикам, вероятно, придётся его изменить.
Скин на дробовик Judge в Valorant
Фото: Riot Games
Подобная ситуация произошла недавно в League of Legends. После волны насмешек и критики разработчикам пришлось изменить головной убор Зои, поскольку скин напоминал контрацептив.
Скин для Зои из League of Legends
Фото: Riot Games
Скины из набора обликов «Древнее пламя» можно приобрести при помощи боевого пропуска или во внутриигровом магазине. За набор из четырёх скинов придётся отдать 100 долларов.
Набор скинов «Древнее пламя»
Фото: Riot Games
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