Один из саундтреков к Assassin's Creed Valhalla записал автор музыки к сериалу «Викинги»

Компания Ubisoft после состоявшейся накануне презентации Ubisoft Forward объявила, что по Assassin's Creed Valhalla выйдет небольшой музыкальный альбом из семи композиций. Их авторами станут Йеспер Кюд (трилогия Assassin's Creed про Эцио, Borderlands 3) и Сара Шахнер (Call of Duty: Infinite Warfare, Assassin’s Creed Origins, Anthem). Они же работают над основным саундтреком Valhalla. Мини-альбом к Assassin's Creed Valhalla будет доступен в стриминговых сервисах уже 17 июля.

Одну из песен для альбома запишет норвежский музыкант Эйнар Селвик, известный под псевдонимом Квитрафн. Он написал музыку для сериала «Викинги» и даже сыграл там роль второго плана.

По мотивам игры Assassin's Creed Valhalla выйдет книга, которая расскажет историю викинга, участвующего в битве за Англию. В октябре издательство Dark Horse выпустит по Valhalla комикс-приквел Song of Glory. Кроме того, по игре выйдет отдельный артбук с концептами и комментариями разработчиков.

Релиз Assassin's Creed Valhalla состоится 17 ноября на PS4, Xbox One и ПК, а также на консолях нового поколения.