Valve решила провести The International 11 в 2022 году

Valve решила перенести The International 11 на 2022 год. Об этом стало известно из ответа компании Белорусской федерации киберспорта, опубликовавшей соответствующее сообщение в социальной сети «ВКонтакте». Ранее организация подала заявку на проведение чемпионата.

«Как известно, пандемия коронавируса повлияла на различные мероприятия по всему миру — The International не стал исключением. Valve отложила The International 2020 в Стокгольме. В ближайшие месяцы мы свяжемся с вашей командой, чтобы сообщить планируемые даты проведения турнира в 2022 году», — отмечается в сообщении Valve.

Напомним, ранее стало известно, что TI10 может не состоятся в 2020 году и что турнир, скорее всего, будет перенесён на 2021-й.