Dr Disrespect вслед за Ninja перебрался на YouTube

Один из самых популярных стримеров мира Гай Dr Disrespect Бэйм последовал примеру Тайлера Ninja Блевинса и перебрался на YouTube. Ранее Dr Disrespect навсегда забанили на Twitch, причём в компании не сообщили, чем именно обусловлен бан. У него было более 4 млн подписчиков.

Вместо ссылки на Twitch в профиле Dr Disrespect в «Твиттере» теперь значится YouTube-канал.

Настоящее имя стримера — Гай Бэйм. Фирменный стиль — парик, геймерские наушники, чёрные очки и рокерская жилетка. Этакий герой фильмов из 80-х, косящий под крутого парня на районе. Стримы Бэйма — многочасовые представления. Образ Dr DisRespect появился ещё в 2010-м.

Dr Disrespect становился лучшим стримером года по версии The Game Awards – в 2017 и 2019 годах.