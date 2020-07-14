Представлен геймплей Iron Harvest. В нём Империей Русвет правит царь Николай

Издательство Deep Silver и студия King Art Games показали новый геймплейный ролик стратегии в реальном времени Iron Harvest, который посвятили одной из фракций игры — Империи Русвет.
Права на видео принадлежат Deep Silver. Посмотреть видео можно в YouTube-канале Deep Silver.
Напомним, в Iron Harvest представлена альтернативная история 1920-х годов во вселенной, которую придумал польский художник Якуб Розальский. События разворачиваются вскоре после Первой мировой войны. В основу выдуманного государства Русвет, которым правит царь Николай, легла Российская империя. Основная военная мощь фракции сосредоточена вокруг различных дизельпанк-роботов, таких как ШМ-69 «Серп».
Также в ролике можно увидеть реактивную артиллерию ШМ-68 «Наковальня» и оперативника Ольгу Морозову, которая перемещается на спине амурского тигра. Ольга может быстро попасть в тыл врага, бесшумно вывести из строя важные цели или посеять хаос среди пехоты.
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