Представлен геймплей Iron Harvest. В нём Империей Русвет правит царь Николай

Издательство Deep Silver и студия King Art Games показали новый геймплейный ролик стратегии в реальном времени Iron Harvest, который посвятили одной из фракций игры — Империи Русвет.

Права на видео принадлежат Deep Silver. Посмотреть видео можно в YouTube-канале Deep Silver.

Напомним, в Iron Harvest представлена альтернативная история 1920-х годов во вселенной, которую придумал польский художник Якуб Розальский. События разворачиваются вскоре после Первой мировой войны. В основу выдуманного государства Русвет, которым правит царь Николай, легла Российская империя. Основная военная мощь фракции сосредоточена вокруг различных дизельпанк-роботов, таких как ШМ-69 «Серп».

Также в ролике можно увидеть реактивную артиллерию ШМ-68 «Наковальня» и оперативника Ольгу Морозову, которая перемещается на спине амурского тигра. Ольга может быстро попасть в тыл врага, бесшумно вывести из строя важные цели или посеять хаос среди пехоты.