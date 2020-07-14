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Инсайдер Том Хендерсон: PlayStation 5 будет стоить $ 499 и выйдет 20 ноября

Инсайдер Том Хендерсон: PlayStation 5 будет стоить $ 499 и выйдет 20 ноября
Киберспорт 0

Инсайдер Том Хендерсон опубликовал на своей страничке в «Твиттере» информацию о цене и дате выхода консоли PlayStation 5. Так, по его информации, PlayStation 5 выйдет 20 ноября во всём мире и на неделю раньше (14 ноября) в Японии. Консоль будет продаваться за $ 499, что в переводе на наши деньги составляет чуть больше 35 тыс. рублей.

Том является проверенным инсайдером, специализирующимся на сериях CoD и Battlefield. Он одним из первых раскрыл информацию о новой части Battlefield и неоднократно оказывался прав насчёт новых частей Call of Duty: Modern Warfare.

Бизнес-аналитик и инсайдер Роберт Серрано уверял, что информация о цене, дате выпуска и предварительном заказе PlayStation 5 будет обнародована 13 июля, но этого не произошло. Так что верить инсайдерам стоит с большой осторожностью, какими бы авторитетными они ни были.

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