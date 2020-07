The Last of Us Part II вошла в список самых высокооценённых игр года по версии Metacritic

Агрегатор рецензий Metacritic обнародовал список самых высокооценённых игр первой половины 2020 года.

Рейтинг возглавила JRPG Persona 5 Royal. В первую тройку также вошли The Last of Part II и Half-Life: Alyx.

В список вошли игры, собравшие не менее семи обзоров от профильной прессы. В то же время в список не включили переизданные старые игры.

Рейтинг самых высокооценённых игр 2020 года по версии Metacritic:

1. Persona 5 Royal — 95 баллов из 100;

2. The Last of Us Part II — 94 балла из 100;

3. Half-Life: Alyx — 93 балла из 100;

4-5. Animal Crossing: New Horizons — 90 баллов из 100;

4-5. Ori and the Will of the Wisps — 90 баллов из 100;

6-7. Dreams — 89 баллов из 100;

6-7. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition — 89 баллов из 100;

8. Doom Eternal — 88 баллов из 100;

9-10. Final Fantasy VII Remake — 87 баллов из 100;

9-10. Legends of Runeterra — 87 баллов из 100;

11-12. Desperados III — 86 баллов из 100;

11-12. Monster Train — 86 баллов из 100;

13. Nioh 2 — 85 баллов из 100;

14-18. Deep Rock Galactic — 84 балла из 100;

14-18. If I Found… — 84 балла из 100;

14-18. Lair of the Clockwork God — 84 балла из 100;

14-18. Panzer Corps 2 — 84 балла из 100;

14-18. Streets of Rage 4 — 84 балла из 100;

19-20. Command & Conquer Remastered Collection — 83 балла из 100;

19-20. MLB The Show 20 — 83 балла из 100.