Sony вдвое увеличила тираж PlayStation 5 на фоне повышенного спроса

Компания Sony увеличила стартовый тираж консоли нового поколения PlayStation 5, чтобы удовлетворить спрос. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
Ранее сообщалось, что стартовый тираж PlayStation 5 составит примерно 5-6 млн консолей. Теперь отмечается, что к концу 2020 года Sony планирует произвести до 10 млн устройств: 5 млн к концу сентября и ещё 5 млн в четвёртом квартале.
PlayStation 5 — находящаяся в разработке игровая приставка нового поколения от японской транснациональной корпорации Sony. PlayStation 5 должна стать новой игровой консолью в серии PlayStation и преемницей PlayStation 4. Разработку официально подтвердили в октябре 2018 года, а первые подробности «консоли следующего поколения» появились в апреле 2019 года. Название PlayStation 5 официально появилось лишь в октябре 2019 года.
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