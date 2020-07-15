Опубликован новый геймплейный трейлер Serious Sam 4. Видео

Компания Devolver Digital опубликовала ещё один геймплейный ролик игры Serious Sam 4. В нём демонстрируются противники и боевые нового шутера.
Права на видео принадлежат компании Devolver Digital. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Devolver Digital.
Serious Sam 4 — компьютерная игра в жанре трёхмерного шутера от первого лица из серии игр Serious Sam, разрабатывающаяся хорватской компанией Croteam. В качестве издателя проекта выступит компания Devolver Digital. Игра была официально анонсирована 19 апреля 2018 года, а её выход назначен на август 2020 года. Serious Sam 4 является сюжетным приквелом к Serious Sam 3: BFE. События игры будут происходить на Земле в разгар войны с Менталом. В качестве основных мест действия заявлены Италия, Франция, а также, судя по скриншотам, Россия.
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