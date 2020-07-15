В Cyberpunk 2077 показали район для бедноты. Фанаты заметили якобы отсылку к коронавирусу

Разработчики игры Cyberpunk 2077 поделились изображениями района для бедноты под названием Санто-Доминго.

«Санто-Доминго — один из старейших районов Найт-Сити. Корпорации используют его в качестве испытательного полигона для промышленных проектов, разрушая старые фабрики только для строительства новых, в то время как местные жители влачат жалкое существование в переполненных мегабашнях, мечтая о чём-то лучшем», — отмечается в сообщении в официальном «твиттере» игры.

Один из пользователей увидел якобы отсылку к коронавирусу, написав об этом в своём «твиттере», однако ему объяснили, что на рекламном щите написано название популярной песни.

Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но релиз перенесли на 17 сентября, после чего стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на два месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и не хотят выпускать недоделанный продукт.