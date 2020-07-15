PES 2021 не выйдет как отдельная игра

В Konami подтвердили, что Pro Evolution Soccer 2021 не выйдет как отдельная игра, а вместо этого выйдет обновление PES 2020. Об этом сообщается в официальном «твиттере» B/R Football.

Напомним, ранее на сайте Microsoft Store появилась страница с DLC для PES 2020. В игре eFootball PES 2021 Season Update реализован тот же принцип получения наград, что и в eFootball PES 2020, выпущенной в прошлом году, а также обновлены данные команд и игроков в соответствии с изменениями в новом сезоне. Кроме того добавлен режим UEFA EURO 2020. Приблизительный размер дополнения составляет 100,84 МБ.

eFootball Pro Evolution Soccer 2020 — последняя в настоящий момент игра серии, появившейся в 2001 году. Футбольные симуляторы, разрабатываемые и издаваемые компанией Konami, выходят ежегодно.