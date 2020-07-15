Ubisoft продлила бесплатный доступ к 100 своим играм

Компания Ubisoft продлила сроки действия пробного периода Uplay+. Акция продлится до 27 июля включительно и действительна для всех новых пользователей сервиса, а также для тех, у кого сейчас нет активированной подписки.
В библиотеке Uplay+ более 100 современных и классических игр компании, в том числе Far Cry 5, Ghost Recon, а также серии Assassin's Creed, Anno и The Crew. Полный список доступен по ссылке.
Ubisoft Entertainment — французская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, главный офис которой располагается в Монтрёй, Франция. Компания включает в себя студии в более чем в 20 странах, среди них Россия, США, Канада, Испания, Китай, Германия, Болгария, Украина, Румыния и Италия. Ubisoft является одним из крупнейших игровых издателей в Европе.
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