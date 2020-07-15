Стримерша, которая торговала водой из своей ванны, представила презервативы для геймеров

Скандальная модель Belle Delphine, которая продавала геймерам воду из своей ванны, представила новую линейку продуктов. Теперь девушка выставила на продажу презервативы для геймеров. О новом предложении она рассказала в своём YouTube-канале.

Всю партию раскупили за несколько часов после объявления о продаже. Один презерватив стоил $ 10. Пользователи по-разному отреагировали на новую инициативу модели. Одни сказали, что геймерам презервативы всё равно не нужны, другие посмеялись над фанатами девушки.

Belle Delphine стала известна после того, как начала продавать в интернете баночки с водой из ванны, в которой купалась. Британка с розовыми волосами обзавелась армией фанатов на одном из сервисов, где за фото и видео с её участием пользователи регулярно платят деньги.