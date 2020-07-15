Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» – «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Стримерша, которая торговала водой из своей ванны, представила презервативы для геймеров

Стримерша, которая торговала водой из своей ванны, представила презервативы для геймеров
Киберспорт / Другие игры 0

Скандальная модель Belle Delphine, которая продавала геймерам воду из своей ванны, представила новую линейку продуктов. Теперь девушка выставила на продажу презервативы для геймеров. О новом предложении она рассказала в своём YouTube-канале.

Всю партию раскупили за несколько часов после объявления о продаже. Один презерватив стоил $ 10. Пользователи по-разному отреагировали на новую инициативу модели. Одни сказали, что геймерам презервативы всё равно не нужны, другие посмеялись над фанатами девушки.

Belle Delphine стала известна после того, как начала продавать в интернете баночки с водой из ванны, в которой купалась. Британка с розовыми волосами обзавелась армией фанатов на одном из сервисов, где за фото и видео с её участием пользователи регулярно платят деньги.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020