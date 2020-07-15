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Появилось ещё одна фотография геймпада DualSense для PlayStation 5

Появилось ещё одна фотография геймпада DualSense для PlayStation 5
Киберспорт / Другие игры 0

Пользователь Gamezawy на своей странице в «Твиттере» опубликовал ещё одну возможную фотографию контроллера DualSense для PlayStation 5. Если в прошлый раз фотография утекла в Сеть с линии производства, то откуда на сей раз произошла утечка, не сообщается.

Фото можно посмотреть на странице в Gamezawy «Твиттере».

В комментариях пользователи сошлись во мнении, что новая фотография геймпада для PlayStation 5 выглядит более правдоподобно, чем изображение, которое появилось на прошлой неделе. Новое фото более чёткое, а значит, не было напечатано на 3D-принтере и действительно реально.

Напомним, Sony представила DualSense 7 апреля в официальном блоге. Контроллер для PlayStation 5 будет обладать встроенным микрофоном, усовершенствованной виброотдачей и адаптивным сопротивлением курков. Кнопка Share («Поделиться») уступила место кнопке Create («Создать»), световая панель переехала на новое место и будет расположена по бокам сенсорной панели.

Релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Презентация консоли и эксклюзивных игр для неё состоялась 11 июня. Точная дата выхода и стоимость консоли не известны.

Появилась первая возможная фотография DualSense — контроллера PlayStation 5
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