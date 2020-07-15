Авторы Trans-Siberian Railway Simulator показали подготовку поезда

Издательство PlayWay и польская студия Pentacle в новом трейлере симулятора Trans-Siberian Railway Simulator показали фрагменты игрового процесса.
Видеоролик посвящён подготовке грузового состава. В игре можно не только узнать о многообразии деталей в конструкции локомотива, но и в режиме просмотра быстро оценить степень готовности и найти слабые места.
Игрокам симулятора поездок по Транссибирской магистрали предстоит поездка по открытой карте от Новосибирска до Красноярска — около 800 км пути. По дороге можно будет увидеть железнодорожные станции в реальном масштабе. Чтобы весь путь прошёл без проблем, нужно следить за знаками и исправностью систем.
В режиме выживания игрокам придётся учитывать такие характеристики, как голод, жажда, степень опьянения и похмелье. Кроме того, машинисту будут угрожать болезни, холод, коррумпированные полицейские, мафия, контрабандисты и дикие животные.
Дата релиза Trans-Siberian Railway Simulator пока не известна. При желании выпустить игру как можно скорее разработчики хотят убедиться в готовности продукта.
Права на видео принадлежат «PlayWay». Видео можно посмотреть на канале ThePlayWay на YouTube.
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