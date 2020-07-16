Ютубер при помощи нейросети показал, как может выглядеть Diablo 2 в 4K и 60 fps

С момента выхода в 2001 году аддон Diablo 2: Lord of Destruction, как все остальные части серии, не переиздавался ни в каком виде. Без сторонних модов игра работает только в разрешении 800x600 при 25 кадрах в секунду. Пользователь Michael ReznoR показал, как мог бы выглядеть ремастер Diablo 2 в 4K и 60 fps.
Чтобы добиться таких характеристик, автор использовал нейросеть на основе машинного обучения и технологию Advanced Motion. Моддер сохранил оригинальное соотношение сторон 4:3, но улучшил звук при помощи функций HRTF и EAX, поэтому для лучшего результата он советует смотреть геймплей в наушниках.
На создание 16-минутного видео у Michael ReznoR ушло 10 дней. Видео, состоящее из более 50 тысяч файлов, заняло 390 ГБ на жёстком диске.
Видео можно посмотреть на канале Michael ReznoR в YouTube.
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