Разработчики World of Warcraft намерены избавить игроков от гринда в Shadowlands

Технический директор World of Warcraft Патрик Доусон сообщил, что в грядущем аддоне Shadowlands разработчики планируют избавить игроков от гринда.

«Мы пытаемся отойти от всего, что может быть хоть как-то связано с гриндом, или хотя бы от таких бесконечных вещей, как фарм Силы Артефакта и Силы Азурита. Это необходимо, чтобы игроки могли повысить уровень персонажа, сосредоточившись на более интересных им игровых активностях. Каждую неделю пользователи будут получать определённое количество Анимы, которого будет весьма достаточно, чтобы они могли повысить уровень», — приводит слова Доусона VG247.

Релиз World of Warcraft: Shadowlands запланирован на осень 2020 года, а бета-тестирование начнётся на этой неделе.