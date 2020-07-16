«Реал» всё-таки появится в FIFA 21

Мадридский «Реал» и EA Sports анонсировали продление партнёрства до 2025 года. Это значит, что в новой версии FIFA будут детализированные игроки команды и их фирменные празднования. Кроме того, в игре появится стадион «Сантьяго Бернабеу».

В мае появились слухи, что главный конкурент EA Sports, Konami, обсуждает с «Реалом» эсклюзивное соглашение. Назывались различные варианты: что «Реал» появится только в PES 2021 либо останется и в FIFA, но будет играть на выдуманном стадионе.

Велика вероятность, что зимой от EA Sports и технического спонсора мадридцев adidas выйдет специальная четвёртая «виртуальная» форма. Подобную в декабре 2019 года можно было получить в FIFA 20.

Релиз FIFA 21 намечен на 9 октября на всех платформах: ПК, PlayStation 4 и Xbox One.