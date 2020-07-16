«Это что за фигня?» Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл показал, как собирал игровой компьютер

Известный по ролям Супермена и Ведьмака актёр Генри Кавилл выложил в «Инстаграме» видео, как собирал новый игровой персональный компьютер.
В ролике, который длится пять с небольшим минут, Кавилл в деталях показал весь процесс: от распаковки до восхищения результатом, когда ПК наконец-то заработал.
Кавилл – большой фанат видеоигр. О цели собрать свой первый компьютер он рассказал в декабре 2019 года. Актёр признался, что в гейминг его вовлёк отец и в детстве у него было несколько компьютеров. «Как только наберусь смелости и найду время, соберу свой», – пообещал Кавилл. И сдержал слово.
Среди любимых игр Кавилла: Total War: Warhammer II и серии Delta Force и Half-Life. Кроме того, прежде чем сыграть главную роль в сериале «Ведьмак», актёр познакомился с вселенной польского писателя Анджея Сапковского именно через серию игр The Witcher.
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix вышел в декабре 2019 года. Сериал продлили на второй сезон, который планируют выпустить в 2021 году.
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