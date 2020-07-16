Вышел трейлер Assassin’s Creed Valhalla: «Судьба Эйвора». Он прямо как сериал «Викинги»

Ubisoft выпустила свежий трейлер игры Assassin’s Creed Valhalla о главном герое – Eivor’s Fate («Судьба Эйвора»). За две с половиной минуты кинематографичного ролика нам показывают моменты будущего сюжета и много деталей игрового мира.

Происходящее очень похоже на сюжет сериала «Викинги»: Эйвор прибывает в Англию, участвует в ярких битвах и осадах крепостей. Всё это на фоне языческих тайн, магии шаманов (происходящее в трейлере даже комментирует шаманка Эйвора). Один из саундтреков к Valhalla, к слову, записал автор музыки к сериалу «Викинги».

Напомним, релиз Assassin’s Creed Valhalla намечен на 17 ноября. Игра появится не только на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, но и на новых поколения консолей.

В Assassin's Creed Valhalla не будет дополнительных заданий