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Вышел трейлер Assassin’s Creed Valhalla: «Судьба Эйвора». Он прямо как сериал «Викинги»

Вышел трейлер Assassin’s Creed Valhalla: «Судьба Эйвора». Он прямо как сериал «Викинги»
Киберспорт / Другие игры 0

Ubisoft выпустила свежий трейлер игры Assassin’s Creed Valhalla о главном герое – Eivor’s Fate («Судьба Эйвора»). За две с половиной минуты кинематографичного ролика нам показывают моменты будущего сюжета и много деталей игрового мира.

Происходящее очень похоже на сюжет сериала «Викинги»: Эйвор прибывает в Англию, участвует в ярких битвах и осадах крепостей. Всё это на фоне языческих тайн, магии шаманов (происходящее в трейлере даже комментирует шаманка Эйвора). Один из саундтреков к Valhalla, к слову, записал автор музыки к сериалу «Викинги».

Напомним, релиз Assassin’s Creed Valhalla намечен на 17 ноября. Игра появится не только на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, но и на новых поколения консолей.

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