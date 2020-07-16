В Assassin's Creed Odyssey добавили броню и топор в стиле невышедшей «Вальгаллы»

Разработчики Assassin's Creed Odyssey выпустили очередной масштабный патч, основным дополнением которого стал новый набор экипировки — броня и топор викингов из Assassin's Creed Valhalla. В настоящий момент, впрочем, неизвестно, как комплект будет распространяться среди игроков.



Assassin’s Creed Odyssey — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре Action/RPG, разработанная студией Ubisoft Quebec и изданная компанией Ubisoft. Является 11-й игрой в серии игр Assassin’s Creed. Релиз состоялся 5 октября 2018 года.



Assassin’s Creed Valhalla — 12-я игра в серии Assassin’s Creed. Выход игры на платформах Windows, PlayStation 4, Xbox One, а также на консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X запланирован на 17 ноября 2020 года.