Илья Мэддисон прокомментировал назначение помощником депутата Госдумы

Популярный российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон рассказал о задачах на посту помощника депутата Государственной думы РФ Василия Власова. 25-летний Власов, представляющий партию ЛДПР, в 2016 году стал самым молодым депутатом Госдумы.
«Для недовольных скажу: моя задача — помогать советами в таких сферах, как киберспорт, компьютерные развлечения, и т.д. И, поверьте, определённый опыт у меня есть, я не человек с улицы. Это гораздо лучше, чем когда депутатам советуют люди, которые компьютера в глаза не видели», — написал Мэддисон на своей странице в «Твиттере».
Илья Мэддисон — российский видеоблогер и стример. С 2008 до 2011 года вёл видеоблог на Rutube, в 2011—2015 гг. и с 2018 года по настоящее время — на YouTube, с 2013-го — трансляции на Twitch. Одним из первых в России делал юмористические видеообзоры роликов, фильмов и компьютерных игр. Стал известен благодаря обзорам видеоигр
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