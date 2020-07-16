PES 2021 всё-таки выйдет как отдельная игра, но по сниженной цене

Konami всё-таки анонсировала PES 2021 — симулятор выйдет на ПК и консолях 15 сентября. Сделать предзаказ можно уже сейчас.

В Steam игра стоит 710 рублей, версия для PS4 в PS Store обойдется в 1799 рублей, а на Xbox One (Microsoft Store) — 30 долларов. У обладателей PES 2020 будет 20%-ная скидка на предзаказ. Снижение цены Konami обуславливает тем, что в PES 2021 не будет серьезных нововведений. Только обновленные составы и данные об их игроках из PES 2020. Из крупных дополнений – добавят режим Евро.

Кроме того, Konami представила трейлер PES 2021.

Напомним, Konami сообщала, что PES 2021 не будет полноценной новой игрой, потому что компания работает над следующей частью, которая получит самые заметные обновления. Японский издатель анонсирует, что в PES 2022 (неофициальное название) будут максимально использованы все возможности движка Unreal Engine.