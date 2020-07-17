Появилось первое реальное видео с демонстрацией контроллера PlayStation 5

Журналист Джофф Кайли опубликовал в «Твиттере» видео с демонстрацией DualSense — контроллера PlayStation 5.

Посмотреть видео можно на странице Джоффа Кайли в "Твиттере".

Сегодня, 17 июля, в 19:00 мск начнётся Summer Game Fest, на котором, возможно, раскроют новые детали о PlayStation 5.

Напомним, Sony представила DualSense 7 апреля в официальном блоге. Контроллер для PlayStation 5 будет обладать встроенным микрофоном, усовершенствованной виброотдачей и адаптивным сопротивлением курков. Кнопка Share («Поделиться») уступила место кнопке Create («Создать»), световая панель переехала на новое место и будет расположена по бокам сенсорной панели.

Релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Презентация консоли и эксклюзивных игр для неё состоялась 11 июня. Точная дата выхода и стоимость консоли не известны.