Dr Disrespect точно не вернётся на Twitch. И он до сих пор ничего не знает о своём бане

Популярный стример Dr Disrespect (у него было более 4 млн подписчиков) 27 июня получил бессрочный запрет на Twitch без объяснения причин. Его подписки были аннулированы, а канал стал недоступен. По этому вопросу возникло много разных теорий. Некоторые из них стример наконец-то прокомментировал.



Стример утверждает, что не имеет ни малейшего понятия, за что его забанили.

«Это был полный шок. Представьте, что вы пришли на своё рабочее место, но не можете войти внутрь, так как дверь заперта. Вы спрашиваете: что происходит? И кто-то говорит вам, что вас уволили. Но вам не сказали по какой причине. Это худшее чувство», — написал «Док».



Даже если стример узнает, из-за чего его забанили, то он точно не вернётся на Twitch. Прошёл слух, что «Док» может подписать контракт с YouTube, но он быстро был опровергнут. Как сообщается, платформа не общалась со стримером и не хочет его видеть у себя. Остаётся не так много вариантов, куда можно перейти — либо на таинственную стрим-платформу Brime, либо на Facebook.

Вся эта ситуация выглядит странно. Стример ничего не знает о своём бане, Twitch не отвечает на запросы, а Google не заинтересован в том, чтобы получить крупного игрока.