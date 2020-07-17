В Fortnite появились экипировки Аквамена и Чёрной Манты

В Fortnite появилась экипировка Аквамена и Чёрной манты.

Посмотреть трейлер можно на официальном канале Fortnite в YouTube.

Получить экипировку Аквамена могут владельцы боевого пропуска третьего сезона второй главы. Для этого им необходимо выполнить пять испытаний. За каждое выполненное испытание игроки будут получать уникальную тематическую награду. После выполнения задания пятой недели они смогут получить уникальную кирку — трезубец Аквамена. После этого, прыгнув в воду с Великого водопада в экипировке Аквамена, игроки получат стиль «Артур Карри». Испытания Аквамена будут доступны до конца третьего сезона второй главы.

Экипировка Чёрной Манты, а также парные кирки «Мечи Чёрной Манты» стали доступны в магазине предметов.