Читеры продолжают нападать на игроков Red Dead Online под видом ку-клукс-клана

Читеры продолжили нападать на игроков Red Dead Online под видом ку-клукс-клана. Об этом игроки неоднократно сообщали в социальных сетях.

В середине июня читеры переносили модели NPC, связанных с ку-клукс-кланом, в мультиплеерный режим, однако позже Rockstar выпустила соответствующий патч, после которого игра начала отслеживать и удалять внезапно появившиеся группы NPC, если среди них есть соответствующие модели.

Теперь, возможно, читеры смогли обойти эту защитную меру и начали заменять модели своих персонажей на представителей ку-клукс-клана, вместо того чтобы создавать NPC.

Разработчики заявили, что им известно об этой ситуации и каждый игрок, который будет нарушать правила в Red Dead Online, будет забанен.