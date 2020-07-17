Читеры продолжают нападать на игроков Red Dead Online под видом ку-клукс-клана
Читеры продолжили нападать на игроков Red Dead Online под видом ку-клукс-клана. Об этом игроки неоднократно сообщали в социальных сетях.
В середине июня читеры переносили модели NPC, связанных с ку-клукс-кланом, в мультиплеерный режим, однако позже Rockstar выпустила соответствующий патч, после которого игра начала отслеживать и удалять внезапно появившиеся группы NPC, если среди них есть соответствующие модели.
Теперь, возможно, читеры смогли обойти эту защитную меру и начали заменять модели своих персонажей на представителей ку-клукс-клана, вместо того чтобы создавать NPC.
Разработчики заявили, что им известно об этой ситуации и каждый игрок, который будет нарушать правила в Red Dead Online, будет забанен.
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