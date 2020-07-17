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Dr Disrespect подаст на Twitch в суд

Dr Disrespect подаст на Twitch в суд
Киберспорт 0

Стример Dr Disrespect, забаненный на Twitch навсегда, будет судиться с платформой.

Док не собирается возвращаться на Twitch и будет иметь дело с платформой только в рамках существующих правовых норм и законов. 16 июля он оставил на своей странице в «Твиттере» загадочный трейлер. Правда, этот трейлер ни о чём нам не сказал. До сих пор непонятно, где в итоге окажется Док — на YouTube, Facebook или Brime.

По неофициальной информации, YouTube не заинтересова в стримере. Но сейчас Dr Disrespect будет вынужден заниматься помимо поиска нового дома судебным разбирательством с Twitch.

«За кулисами происходят законные дела. Вот почему я не могу вам всё рассказать», — заявил Док.

Вся эта ситуация выглядит странно. Стример ничего не знает о своём бане, а Twitch никак не комментирует его запрет.

Dr Disrespect точно не вернётся на Twitch. И он до сих пор ничего не знает о своём бане
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