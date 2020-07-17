В Assassin's Creed Valhalla появятся рентген-убийства, как в Mortal Kombat
В Assassin's Creed Valhalla появятся рентген-убийства, сообщил геймдиректор Бенуа Рише в «Твиттере».
Подобный фрагмент был показан в геймплейном ролике, представленном на прошедшей недавно презентации Ubisoft Forward. Сначала было неизвестно, появится данный элемент в игре или же он был подготовлен специально для геймплейного трейлера, однако Рише сообщил, что рентген-убийства станут частью игрового процесса. По данным источника, подобные сцены будут запускаться самим игроком.
Напомним, релиз Assassin’s Creed Valhalla намечен на 17 ноября. Игра появится не только на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, но и на консолях нового поколения. В PlayStation Store уже стартовал предзаказ игры. Стоимость стандартного издания — 4499 рублей.
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