Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

В Assassin's Creed Valhalla появятся рентген-убийства, как в Mortal Kombat

В Assassin's Creed Valhalla появятся рентген-убийства, как в Mortal Kombat
Киберспорт / Другие игры 0

В Assassin's Creed Valhalla появятся рентген-убийства, сообщил геймдиректор Бенуа Рише в «Твиттере».

Подобный фрагмент был показан в геймплейном ролике, представленном на прошедшей недавно презентации Ubisoft Forward. Сначала было неизвестно, появится данный элемент в игре или же он был подготовлен специально для геймплейного трейлера, однако Рише сообщил, что рентген-убийства станут частью игрового процесса. По данным источника, подобные сцены будут запускаться самим игроком.

Напомним, релиз Assassin’s Creed Valhalla намечен на 17 ноября. Игра появится не только на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, но и на консолях нового поколения. В PlayStation Store уже стартовал предзаказ игры. Стоимость стандартного издания — 4499 рублей.

Вышел трейлер Assassin’s Creed Valhalla: «Судьба Эйвора». Он прямо как сериал «Викинги»
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020