Глава Xbox — о возможном повышении цен на игры: геймеры сами решат, какова разумная цена

Глава Xbox Фил Спенсер прокомментировал ситуацию с возможным повышением цен на игры для консолей нового поколения, в том числе Xbox Series X.

«В игровой индустрии мы можем выставить любую цену, которую захотим, а покупатель решит, какова разумная цена. Я не критикую тех, кто повышает цены на игры, потому что знаю, что каждый сам принимает решения, исходя из нужд его бизнеса. Но на сегодняшний день у геймеров выбор больше, чем был когда-либо. В конце концов, покупатели контролируют то, сколько они платят, и я доверяю этой системе», — приводит слова Спенсера Washington Post.