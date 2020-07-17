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Глава Xbox — о возможном повышении цен на игры: геймеры сами решат, какова разумная цена

Глава Xbox — о возможном повышении цен на игры: геймеры сами решат, какова разумная цена
Киберспорт 0

Глава Xbox Фил Спенсер прокомментировал ситуацию с возможным повышением цен на игры для консолей нового поколения, в том числе Xbox Series X.

«В игровой индустрии мы можем выставить любую цену, которую захотим, а покупатель решит, какова разумная цена. Я не критикую тех, кто повышает цены на игры, потому что знаю, что каждый сам принимает решения, исходя из нужд его бизнеса. Но на сегодняшний день у геймеров выбор больше, чем был когда-либо. В конце концов, покупатели контролируют то, сколько они платят, и я доверяю этой системе», — приводит слова Спенсера Washington Post.

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