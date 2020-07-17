Вышел трейлер Crysis Remastered, посвящённый особенностям игры на Nintendo Switch
На официальном канале Crysis в YouTube был опубликован трейлер, посвящённый техническим особенностям игры на консоли Nintendo Switch.
В видео были показаны главные графические особенности игры, в том числе те, которые были представлены в оригинальной Crysis. Однако разработчики заявили, что в переиздании игры будет улучшенное качество текстур, динамическое освещение и другие современные графические нововведения.
В версии для Nintendo Switch будет динамическое разрешение и возможность прицелиться с помощью гироскопа.
Ознакомиться с трейлером можно по ссылке.
Релиз Cryisis Remastered для Nintendo Switch состоится 23 июля. Выход переиздания на остальных игровых платформах был отложен из-за утечек в начале июля.
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