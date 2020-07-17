Актёр из «Ведьмака» Кавилл стал компьютерным мастером в российском ролике

Моушн-дизайнер из Волгограда Андрей Чаушеску решил, что умения британского актёра Генри Кавилла, известно по ролям Супермена и Ведьмака, не должны пропадать зря и сделал для него рекламу.
Накануне большой фанат видеоигр Кавилл в пятиминутном видеоролике рассказал, как собственными руками собрал игровой компьютер. Вот Чаушеску и решил, что Генри пора бросить актёрскую карьеру и стать компьютерным мастером.
«Генри Кавилл выложил видео, где он собирает ПК. Я решил помочь парню и сделал его видео поживее», — написал Чаушеску на своей странице в «Твиттере».
Видео можно посмотреть на странице Андрея Чаушеску в «Твиттере».
В ролике россиянина Кавилл превратился в компьютерного умельца Дмитрия, который и компьютер на заказ соберёт, и от пыли почистит, и вирусы с баннерами удалит, и даже пенсионерам скидку сделает.
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