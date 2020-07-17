Twitch удалил промоакцию армии США, замаскированную под конкурс

Официальный канал армии США USArmyEsports на Twitch регулярно публиковал во время стримов автоматическое сообщение о конкурсе, призом в котором должен был стать контроллер Xbox Elite Series 2. Однако по ссылке открывалась анкета для сбора личной информации пользователей, а мелким шрифтом внизу было приписано, что каждый прошедший регистрацию соглашается прослушать обращение от специалиста по набору на службу, сообщает The Nation. Никаких сведений о розыгрыше не было.

Спустя два дня после жалоб от пользователей Twitch удалил эту информацию с канала, подтвердив, что USArmyEsports нарушил правила стримингового сервиса.

«Согласно нашим правилам пользования рекламные акции на Twitch должны соответствовать всем действующим законам. Это промо не соответствовало своду правил, поэтому мы потребовали удалить его», — приводит заявление Twitch портал Kotaku.