К команде S.T.A.L.K.E.R. 2 присоединился один из разработчиков оригинальной трилогии

В GSC Game World вернулся Дмитрий Ясенев — один из ключевых разработчиков оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R., сыгравший важную роль в создании проектов. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил PR-менеджер киевской студии Захар Бочаров.
По информации Бочарова, Ясенев назначен ведущим программистом одного «неанонсированного проекта» под названием S.T.A.L.K.E.R. 2.
Ясенев работал в GSC Game World с 2002 по 2011 год. Разработчик стал одним из авторов системы симуляции жизни A-Life для S.T.A.L.K.E.R. Впоследствии Ясенев присоединился к Vostok Games.
Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 была анонсирована весной 2018 года, дата релиза пока не объявлена. За это время коллектив показал постер, первый скриншот и ассеты, над которыми работал 3D-художник GSC Game World Игорь Погребельный.
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