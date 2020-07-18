Глава Xbox — о ценах игр для Xbox Series X: потребители определят, какая цена правильная

Глава Xbox Фил Спенсер ушёл от прямого ответа на вопрос о ценах на игры Microsoft для Xbox Series X, которые, по неофициальной информации, ожидаются более высокими, чем на игры для Xbox One. При этом Спенсер заявил, что верит в систему, когда правильную цену в конечном счёте выбирают потребители.

«Мы в индустрии можем выставлять любую цену, а потребители определят, какая именно цена правильная. Не критикую людей, поднимающих цену, потому что знаю: все будут принимать решение исходя из потребностей в бизнесе. Однако сейчас у игроков больше выбора, чем когда-либо прежде. В конце концов, потребители контролируют, сколько они платят, и я доверяю этой системе», — приводит слова Спенсера Washington Post.

Спенсер также пояснил, почему в Microsoft существует опция Smart Delivery: пользователь бесплатно получает версию игры на новой консоли, купив её ранее на Xbox One. Глава Xbox считает, что это позволяет игрокам оказывать давление на издателей, задавая определённые ожидания от контента.