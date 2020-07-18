Команда по LoL подала в суд на девушку за то, что она назвала их неудачниками и аутистами

Одна из девушек бросила вызов игрокам бразильской команды «Фламенго» по League of Legends, назвав их аутистами и неудачниками. Спустя некоторое время на девушку подал в суд исполнительный директор клуба и потребовал компенсацию за причинение морального ущерба.
По какой-то причине к киберспорту некоторые до сих пор относятся с опаской. Киберспорт считают плохим занятием обычно пожилые люди, уверенные, что многочасовое сидение за компьютером приводит к ухудшению зрения и болезням позвоночника.
Консультант бразильской команды «Фламенго» Марион Каплан, видимо, из таких людей. В феврале 2019 года она обиделась на свой клуб, потому что он предпочёл опубликовать победу киберспортивной команды и ничего не написал об успехах женской футбольной команды.
«Фламенго» пишет о ботанах, символах антиспорта, антифизической активности и ничего не публикует о женском футболе. «Ботаников, которые часами проводят время перед экраном, занимаясь тем, что не является физической или просветительской деятельностью, я бы назвала другими словами — аутистами и неудачниками», — написала девушка в «Твиттере».
Киберспортивная общественность накинулась на Марион, но она никого не собиралась слушать. Вместо этого она просто заявила, что собирается уничтожить League of Legends. Тогда эта тема была закрыта, все о ней уже забыли. Но, как стало известно недавно, на девушку был подан иск и судебное разбирательство продолжается до сих пор.
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